Барселона підшукує заміну Ернесто Вальверде

Екс-тренер Бетіса Кіке Сетьєн може замінити Ернесто Вальверде на посту головного тренера Барселони.

Про це повідомляє AS.

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Ще не оголосивши офіційно про звільнення Ернесто Вальверде з поста тренера, Барселона почала переговори про умови контракту з Кіке Сетьеном.

61-річний Сетьен раніше працював з Расінгом, Ехідо, збірною Екваторіальної Гвінеї, Логроньєс, Луго, Лас-Пальмасом і Бетісом.

Нагадаємо, Реал зрівнявся з Барселоною за кількістю виграних трофеїв.

Раніше повідомлялося, що Хаві влітку очолить Барселону.