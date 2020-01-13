Джерело - football.ua.
Екс-тренер Бетіса Кіке Сетьєн може замінити Ернесто Вальверде на посту головного тренера Барселони.
Про це повідомляє AS.
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Ще не оголосивши офіційно про звільнення Ернесто Вальверде з поста тренера, Барселона почала переговори про умови контракту з Кіке Сетьеном.
61-річний Сетьен раніше працював з Расінгом, Ехідо, збірною Екваторіальної Гвінеї, Логроньєс, Луго, Лас-Пальмасом і Бетісом.
Нагадаємо, Реал зрівнявся з Барселоною за кількістю виграних трофеїв.
Раніше повідомлялося, що Хаві влітку очолить Барселону.