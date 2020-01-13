Металіст 1925 розпрощався із трьома гравцями

Джерело - metalist1925.com.
Металіст 1925 розірвав контракти із двома захисниками та нападником.
Про це повідомляє прес-служба харківського клубу.
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Співпрацю з харківським клубом припинили захисники Владислав Кравченко та Олександр Жданов, а також нападник Сергій Петров.
Відзначимо, що Владислав Кравченко став гравцем клубу у грудні 2018-го року (24 матчі, один гол), Олександ Жданов приєднався до команди влітку 2017-го року (56 матчів, чотири голи), а Сергій Петров у команді був із серпня 2019-го року (два матчі).
Нагадаємо, стадіон Металіст та тренувальна база клубу перейшли у власність держави.