Металіст 1925 розпрощався із трьома гравцями

Троє гравців покинуло харківську команду

Металіст 1925 розірвав контракти із двома захисниками та нападником.

Про це повідомляє прес-служба харківського клубу.

Актуально: Тренер Металіста 1925 назвав головних претендентів на вихід в УПЛ

Співпрацю з харківським клубом припинили захисники Владислав Кравченко та Олександр Жданов, а також нападник Сергій Петров.

Відзначимо, що Владислав Кравченко став гравцем клубу у грудні 2018-го року (24 матчі, один гол), Олександ Жданов приєднався до команди влітку 2017-го року (56 матчів, чотири голи), а Сергій Петров у команді був із серпня 2019-го року (два матчі).

Нагадаємо, стадіон Металіст та тренувальна база клубу перейшли у власність держави.