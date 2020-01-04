Тренер Металіста 1925 назвав головних претендентів на вихід в УПЛ

Одразу декілька клубів Першої ліги мають шанси на вихід в українську Прем'єр-лігу.

Про це розповів головний тренер Металіста 1925 Андрій Демченко.

"Про претендентів на вихід до Прем'єр-ліги? З того, що знаю я, дуже серйозні плани у Волині, Руху, Оболоні Бровар та Минаю.