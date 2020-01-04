Тренер Металіста 1925 назвав головних претендентів на вихід в УПЛ

Джерело - metalist1925.com.
Одразу декілька клубів Першої ліги мають шанси на вихід в українську Прем'єр-лігу.
Про це розповів головний тренер Металіста 1925 Андрій Демченко.
"Про претендентів на вихід до Прем'єр-ліги? З того, що знаю я, дуже серйозні плани у Волині, Руху, Оболоні Бровар та Минаю.
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Але загалом перша вісімка здатна відібрати очки одне в одного. Все буде залежати від фінансової складової, адже вища ліга є набагато затратнішою", - відзначив Демченко.
Нагадаємо, стадіон Металіст та тренувальна база клубу перейшли у власність держави.