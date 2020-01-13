 Реал зрівнявся з Барселоною за кількістю виграних трофеїв | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Харлан виграла у росіянки фінал етапу Гран-прі в Канаді
Вчора 23:10 1177 2
Терлюга здобула золото турніру Karate1 Serie A
Вчора 20:40 845
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів
Сьогодні 11:52 872 2
Роберто Моралес: Ломаченко та Беленюк - гон###и як люди
Сьогодні 10:25 2269 1
Іван Редкач: Три роки в США жив як собака
Сьогодні 08:08 2995
Неймовірна історія. #СашаШтукатур створює команду, яка за 9 років буде грати в Лізі чемпіонів
Сьогодні 07:53 3477 13
Реал по пенальті виграв Суперкубок Іспанії
Вчора 22:41 827
Рома - Ювентус: онлайн-трансляція матчу 19 туру Серії А. LIVE
Вчора 21:29 1065
Суперкубок Іспанії. Реал - Атлетіко: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 20:55 2562
Легендарна трилогія Фрейзер - Алі, яка завершилася трилером у Манілі
Вчора 19:06 829
Блоги
Чому Кріштіану Роналду так дивно святкує голи?
Чому Кріштіану Роналду так дивно святкує голи? Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:04 803
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:52 866 2
Одна з найкрасивіших спортсменок світу йде до омріяного олімпійського золота. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга
Одна з найкрасивіших спортсменок світу йде до омріяного олімпійського золота. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:45 1696
Чому Василь Ломаченко не зробив для України нічого надважливого!
Чому Василь Ломаченко не зробив для України нічого надважливого! Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:30 1048 3
Зозуля - чортів нацист: іспанські ультрас влаштували акцію проти українця
Зозуля - чортів нацист: іспанські ультрас влаштували акцію проти українця Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:22 1920 1
Подарунок на день народження. 37-річна Мякяряйнен виграла мас-старт у Обергофі
Подарунок на день народження. 37-річна Мякяряйнен виграла мас-старт у Обергофі Андрій Твердохліб
Вчора 15:55 612
Відео дня. У матчі чемпіонату Франції було забито неймовірні голи
Відео дня. У матчі чемпіонату Франції було забито неймовірні голи Андрій Твердохліб
Вчора 15:27 2128
Лунін - ТОП. Феноменальні дії голкіпера збірної України у матчі Кубку Іспанії
Лунін - ТОП. Феноменальні дії голкіпера збірної України у матчі Кубку Іспанії Андрій Твердохліб
Вчора 11:47 1818
Ретро дня. Паненка Мілевського на чемпіонаті світу 2006
Ретро дня. Паненка Мілевського на чемпіонаті світу 2006 Андрій Твердохліб
Вчора 10:02 897
Почекай, ми ще до вас у Мінськ приїдемо, клоун бля. Легендарне інтерв'ю Мілевського
Почекай, ми ще до вас у Мінськ приїдемо, клоун бля. Легендарне інтерв'ю Мілевського Андрій Твердохліб
Вчора 09:34 4243
Феєрія Маліновського: асист, удар в штангу та зароблений пенальті
Феєрія Маліновського: асист, удар в штангу та зароблений пенальті Андрій Твердохліб
Вчора 07:54 4462
Ганебний фол Обамеянга, від якого стає моторошно
Ганебний фол Обамеянга, від якого стає моторошно Андрій Твердохліб
11.01.2020 16:49 1922
Футболіст Шахтаря взяв участь у російському You Tube-шоу
Футболіст Шахтаря взяв участь у російському You Tube-шоу Андрій Твердохліб
11.01.2020 14:48 2669
Постільна сцена: українські чемпіони взяли участь у відвертій фотосесії
Постільна сцена: українські чемпіони взяли участь у відвертій фотосесії Андрій Твердохліб
11.01.2020 11:35 3535
Українська тенісистка буде жертвувати 50$ за кожен ейс на Australian Open
Українська тенісистка буде жертвувати 50$ за кожен ейс на Australian Open Андрій Твердохліб
11.01.2020 11:24 874
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:58 Футбол Ліверпуль знову відправив Філліпса в оренду у Штутгарт 21
16:46 Футбол Колос підсилився екс-гравцем Динамо 780
16:30 Футбол Барселона може звільнити Вальверде 284
16:16 Футбол Григорчук: Це футбольне життя, ми повинні дивитися тільки вперед 593
15:54 Футбол Реал зрівнявся з Барселоною за кількістю виграних трофеїв 553
15:52 Бокс Далакян готовий виступити в третьому сезоні Всесвітньої боксерської суперсерії 207
15:40 Футбол Збірна України U-16 зіграє на Кубку Егейського моря 161
15:37 RunNews Паралізований чоловік пробіг марафон в екзоскелеті та побив рекорд 164
15:25 Єдиноборства Єдина олімпійська призерка відмовилась виступати за Іран 802
15:10 Футбол Оболонь Бровар призначила нового головного тренера 641
15:04 Блог Чому Кріштіану Роналду так дивно святкує голи? 816
14:54 Футбол Ов'єдо очікує дозволу на реєстрацію гравців, щоб підписати Луніна 353
14:40 Футбол Два футболісти Маріуполя вирушать на збір з Шахтарем 828
14:24 Футбол Олександрія оголосила про підписання трьох футболістів 846
14:09 Футбол Григорчук офіційно покинув Астану 473
13:51 Хокей. УХЛ Неймовірний гол у ворота Кременчука очима хокеїста 558
13:33 Футбол Полякова побажала успіхів Ниві на турнірі Andalusia Fest в Іспанії 816
13:15 Футбол Агент: Ярмоленко не збирається йти з Вест Гема 549
12:57 Футбол В Іспанії відбудеться найбільший в історії футбольний турнір Andalusia Fest, організований українцями 548
12:41 Футбол Сампдорія - Брешія 5:1. Огляд матчу 336
12:25 Біатлон Підгрушна: Результатом у мас-старті задоволена 883
12:10 Футбол Борнмут - Вотфорд 0:3. Огляд матчу 242
11:52 Блог Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів 872 2
11:51 Футбол Зідан відзначився унікальним досягненням 279
11:33 Футбол Астон Вілла - Манчестер Сіті 1:6. Огляд матчу 692

Реал зрівнявся з Барселоною за кількістю виграних трофеїв

Сьогодні 15:54 553 0
Клуби завоювали по 91-му трофею
Реал зрівнявся з Барселоною за кількістю виграних трофеїв
#Реал, #Атлетіко

Джерело - sport.ua.

Реал обіграв Атлетіко (0:0, 4:1 пен) у фіналі Суперкубка Іспанії і в 11-й раз виграв цей трофей.

Всього в своїй історії Реал здобув 91 кубок. Вершкові 33 разів ставали чемпіонами Іспанії, 19 раз завойовували Кубок Іспанії, 13 раз Лігу чемпіонів, також 7 разів перемагали на клубному чемпіонаті світу, чотири рази в Суперкубку Європи, двічі в Кубку УЄФА, а також по одному разу ставали володарями Кубка Еви Дуарте і Кубка іспанської ліги.

За загальною кількістю трофеїв Реал зрівнявся з Барселоною, у якій також 91 трофей.

Нагадаємо, батько Луніна зустрівся з керівництвом Ов'єдо.

Раніше повідомлялося, що Реал зв'язався з Вальядолідом з метою повернути Луніна з оренди.

Коментарі ()