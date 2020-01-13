Реал зрівнявся з Барселоною за кількістю виграних трофеїв

Клуби завоювали по 91-му трофею

Реал обіграв Атлетіко (0:0, 4:1 пен) у фіналі Суперкубка Іспанії і в 11-й раз виграв цей трофей.

Всього в своїй історії Реал здобув 91 кубок. Вершкові 33 разів ставали чемпіонами Іспанії, 19 раз завойовували Кубок Іспанії, 13 раз Лігу чемпіонів, також 7 разів перемагали на клубному чемпіонаті світу, чотири рази в Суперкубку Європи, двічі в Кубку УЄФА, а також по одному разу ставали володарями Кубка Еви Дуарте і Кубка іспанської ліги.

За загальною кількістю трофеїв Реал зрівнявся з Барселоною, у якій також 91 трофей.

Нагадаємо, батько Луніна зустрівся з керівництвом Ов'єдо.

Раніше повідомлялося, що Реал зв'язався з Вальядолідом з метою повернути Луніна з оренди.