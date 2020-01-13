Джерело - football.ua.
Барселона не поважає головного тренера Ернесто Вальверде.
Про це розповів екс-гравець іспанського клубу Андрес Іньєста.
"Все це робиться якось неправильно. У будь-якій ситуації треба мати повагу до людини. І неважливо, подобається він вам як тренер чи ні.
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Що стосується можливого наступника, то мені подобаються кандидатури Хаві і Кумана. Хаві, можливо, трохи краще знає нинішню обстановку в клубі, але Куман набагато більш досвідчений фахівець. Моя кандидатура? Я ще не отримав тренерську ліцензію", - розповів Іньєста.
Нагадаємо, Реал зрівнявся з Барселоною за кількістю виграних трофеїв.
Раніше повідомлялося, що Хаві влітку очолить Барселону.