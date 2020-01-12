Крім Тоттенгема, Почеттіно також очолював Еспаньол

Джерело - Чемпіон.

Каталонська Барселона може призначити колишнього наставника Тоттенгему Маурісіо Почеттіно головним тренером клубу.

Про це повідомляє RAC1

Аргентинця хоче запросити в клуб президент каталонців Жозеп Бартомеу, кандидатуру також підтримує спортивна дирекція клубу.

‼️ NOTÍCIA @EsportsRAC1



Mauricio POCHETTINO és el principal candidat per fer-se càrrec de la banqueta del Barça després del no de Xavi. #frac1 pic.twitter.com/yRJtWDh6gq — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) January 12, 2020

Нагадаємо, Хаві влітку очолить Барселону.

Раніше повідомлялося, що Барселона провела переговори з Хаві.