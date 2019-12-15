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Шахтар продовжив контракт з найкращим бомбардиром

Сьогодні 10:22 80 0
Мораес підписав новий дворічний контракт з клубом
Шахтар продовжив контракт з найкращим бомбардиром
#Мораес, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар продовжив контракт з нападником Жуніором Мораесом.

Про це повідомляє гендиректор гірників Сергій Палкін у Facebook.

"Клуб підписав новий дворічний контракт з Мораесом. Жуніор два сезони поспіль є кращим бомбардиром УПЛ. За підсумками 2019 року - він увійшов до символічної збірної гравців українського чемпіонату. Гольове чуття, командна робота і зарядженість на боротьбу виділяють гравця і роблять одним з кращих нападників України. Мораес великий професіонал і я впевнений - в наступні два роки він допоможе нам завоювати нові титули і трофеї", - написав Палкін.

Попередня трудова угода 32-річного Жуніора Мораеса з Шахтарем закінчувалася влітку 2020 року. У нинішньому сезоні в УПЛ Мораес забив 15 голів і лідирує у заліку бомбардирів.

Раніше, Шахтар мінімально здолав Зорю у 18 турі УПЛ.

Нагадаємо, Фенербахче зацікавився гравцем Шахтаря.

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