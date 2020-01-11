Італійські клуби цікавляться нападником Шахтаря

Жуніор Мораес може покинути Шахтар

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес потрапив у список інтересів Роми і Болоньї.

Про це повідомляє RomaPress.

Джерело повідомляє, що перехід Мораеса взимку в римський клуб під питанням. Серед причин - багато хто цікавиться клубів з Європи. Також наголошується, що трансфер Жуніора залежить від того, чи залишить Рому Нікола Калинич.

У свою чергу представники Болоньї три тижні тому провели зустріч з агентом Мораеса, але офіційну пропозицію не було.

У поточному сезоні форвард забив 17 голів і зробив 7 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Шахтар продовжив контракт з найкращим бомбардиром.