Шахтар створить власний телеканал

Джерело - ua.tribuna.com.
Запуск клубного телеканалу Шахтаря запланований найближчим часом.
Про це повідомляє Tribuna.com.
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Ймовірно, канал буде транслюватися в аналогових кабельних мережах України. Про решту майданчиках показу поки невідомо.
У Шахтарі не стали заперечувати інформацію, однак додатковими відомостями не поділилися.
Нагадаємо, нові правила телеканалів Футбол не сподобаються багатьом поціновувачам спорту.