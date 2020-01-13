Шахтар створить власний телеканал

У Шахтаря буде власний телеканал

Запуск клубного телеканалу Шахтаря запланований найближчим часом.

Про це повідомляє Tribuna.com.

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Ймовірно, канал буде транслюватися в аналогових кабельних мережах України. Про решту майданчиках показу поки невідомо.

У Шахтарі не стали заперечувати інформацію, однак додатковими відомостями не поділилися.

Нагадаємо, нові правила телеканалів Футбол не сподобаються багатьом поціновувачам спорту.