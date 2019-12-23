Медіа-експерт: Нові правила телеканалів Футбол не сподобаються багатьом поціновувачам спорту

З 1 січня телеканали Футбол1/2 змінять правила дистрибуції.

Про це розповів медіа-експерт Олександр Глущенко.

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"До 1 січня 2020 року телеканали Футбол доступні у кабельних операторів, у більшості в базовому, найдешевшому пакеті, у IPTV-провайдерів, на супутниковій платформі XtraTV та в складі програмної послуги ОТТ-сервісу OLL.TV.

Але це лише до 31 грудня. З 1 січня Медіагрупа Україна, як власник телеканалів Футбол, змінює умови їх дистрибуції. І ці правила зовсім не сподобаються багатьом поціновувачам спорту.

Футбол 1 та Футбол 2, як телеканали преміум контенту, будуть доступні лише в складі провайдерів програмної послуги Xtra TV та OLL.TV, у телеком-провайдерів Вега Телеком, Укртелеком, які входять в сферу інтересів компанії СКМ, у компаній Воля, Київстар та Водафон. У інших провайдерів може бути доступний лише канал Футбол 3, який з’явиться в лютому 2020 року. Але не факт, що кабельники будуть його купувати", - сказав Глущенко.