Джерело - football.ua.
Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн може не зіграти у поточному сезоні АПЛ.
Про це розповів головний тренер лондонського клубу Жозе Моурінью.
"Кейн? На рахунок Гаррі немає новин. Якщо ви будете кожен раз питати, відповідь буде одна і таж.
Ми очікуємо, що він буде відсутній до середини квітня, до кінця квітня, травня, наступного сезону. Я не знаю", - розповів Моуріньо.
Нагадаємо, нападника збірної Англії у суботу було прооперовано, тож він ще не скоро зможе допомогти своїй команді.
Раніше Ліверпуль мінімально переграв Тоттенгем.