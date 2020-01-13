Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн може не зіграти у поточному сезоні АПЛ.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Жозе Моурінью.

"Кейн? На рахунок Гаррі немає новин. Якщо ви будете кожен раз питати, відповідь буде одна і таж.

Ми очікуємо, що він буде відсутній до середини квітня, до кінця квітня, травня, наступного сезону. Я не знаю", - розповів Моуріньо.