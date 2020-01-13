Барселона може звільнити Вальверде

Джерело - espreso.tv.
Головний тренер іспанської Барселони Ернесто Вальверде перебуває на межі звільнення.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Сьогодні, 13 січня, Ернесто Вальверде зустрінеться із президентом клубу Жозепом Бартомеу, де 55-річному фахівцю можуть повідомити про відставку.
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Іспанця може замінити екс-тренер англійського Тоттенгема Маурісіо Почеттіно або колишній тренер Бетіса Кіке Сетьєн.
Нагадаємо, Реал зрівнявся з Барселоною за кількістю виграних трофеїв.
Раніше повідомлялося, що Хаві влітку очолить Барселону.