Два футболісти Маріуполя вирушать на збір з Шахтарем

Джерело - sport.ua.
13 січня Маріуполь вийшов з відпустки без двох гравців - Владислава Вакули та Ігоря Кирюханцева.
Про це повідомляє Команда №1.
Обидва футболісти поїдуть на перший збір з Шахтарем. Атакувальний півзахисник Вакула ще в серпні 2019 року підписав контракт з гірниками і грав на правах оренди, правий захисник Кирюханцев також виступав у складі маріупольців в якості орендованого футболіста.
Подальша доля гравців буде визначена під час зимового збору.
Раніше, Шахтар продовжив контракт з найкращим бомбардиром.
Нагадаємо, італійські клуби цікавляться нападником Шахтаря.