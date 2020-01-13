Два футболісти Маріуполя вирушать на збір з Шахтарем

Вакула і Кирюханцев поїдуть з гірниками

13 січня Маріуполь вийшов з відпустки без двох гравців - Владислава Вакули та Ігоря Кирюханцева.

Про це повідомляє Команда №1.

Обидва футболісти поїдуть на перший збір з Шахтарем. Атакувальний півзахисник Вакула ще в серпні 2019 року підписав контракт з гірниками і грав на правах оренди, правий захисник Кирюханцев також виступав у складі маріупольців в якості орендованого футболіста.

Подальша доля гравців буде визначена під час зимового збору.

Раніше, Шахтар продовжив контракт з найкращим бомбардиром.

Нагадаємо, італійські клуби цікавляться нападником Шахтаря.