Мірча Луческу не хоче відновлювати кар’єру у Швейцарії

Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу відмовився очолити швейцарський Сьон.

Про це повідомляє lematin.ch.

Президент швейцарського клубу Крістіан Константин був зацікавлений у співпраці з досвідченим румунським тренером. Однак Луческу відхилив пропозицію, пославшись на сімейні обставини.

Імовірно, влітку керівництво Сьона повернеться до переговорів з Луческу.

Раніше, Сантос спростував інтерес до Луческу.

Нагадаємо, два екс-наставники Шахтаря відвідали зустріч елітних тренерів Європи.