Джерело - sport.ua.
Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу відмовився очолити швейцарський Сьон.
Про це повідомляє lematin.ch.
Президент швейцарського клубу Крістіан Константин був зацікавлений у співпраці з досвідченим румунським тренером. Однак Луческу відхилив пропозицію, пославшись на сімейні обставини.
Імовірно, влітку керівництво Сьона повернеться до переговорів з Луческу.
Раніше, Сантос спростував інтерес до Луческу.
Нагадаємо, два екс-наставники Шахтаря відвідали зустріч елітних тренерів Європи.