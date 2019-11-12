Два екс-наставники Шахтаря відвідали зустріч елітних тренерів Європи

Серед запрошених були Пауло Фонсека і Мірча Луческу

Джерело - Чемпіон.

У швейцарському Ньоні відбулася зустріч елітних тренерів Європи, де фахівці обговорили розвиток футболу і роботу системи відео асистента рефері VAR.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Серед запрошених відзначимо і двох екс-наставників Шахтаря - Паулу Фонсеку і Мірчу Луческу. Перший зараз працює з Ромою, а другий поки поза тренерською діяльністю..

Зустріч в Ньоні, серед інших, відвідали Массіміліано Аллегрі, Карло Анчелотті, Хосеп Гвардіола, Зінедін Зідан, Юрген Клопп, Мауріціо Саррі і інші.