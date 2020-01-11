Владислав Кулач може повернутися у Ворсклу

Ворскла працює над поверненням в клуб нападника Шахтаря Владислава Кулача.

Про це повідомляє Footboom.com.

Першу частину нинішнього сезону українець відіграв в оренді за угорський Гонвед, за який двічі забив у 7 матчах.

Кулач грав за Ворсклу в період 2017-18 років, виступавши за команду в Лізі Європи, і пізніше перебрався на правах оренди в Олександрію, за яку не провів жодного офіційного матчу.

Нагадаємо, Ворскла підтвердила підписання Степанюка.

Раніше, СК Дніпро-1 підписав екс-гравця Динамо.