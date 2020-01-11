 Ворскла хоче повернути Кулача | Футбол | Champion.com.ua
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Ворскла хоче повернути Кулача

Сьогодні 12:58 866 0
Владислав Кулач може повернутися у Ворсклу
Ворскла хоче повернути Кулача
#Кулач, #Ворскла, #УПЛ

Джерело - footboom.com.

Ворскла працює над поверненням в клуб нападника Шахтаря Владислава Кулача.

Про це повідомляє Footboom.com.

Першу частину нинішнього сезону українець відіграв в оренді за угорський Гонвед, за який двічі забив у 7 матчах.

Кулач грав за Ворсклу в період 2017-18 років, виступавши за команду в Лізі Європи, і пізніше перебрався на правах оренди в Олександрію, за яку не провів жодного офіційного матчу.

Нагадаємо, Ворскла підтвердила підписання Степанюка.

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