Стало відомо коли Вальверде залишить Барселону

Каталонський клуб влітку отримає нового наставника

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде покине каталонський клуб після закінчення сезону 2019/20.

Про це повідомляє іспанський журналіст Гонсало Міро.

"Вальверде завершить співпрацю з Барселоною у червні. Таке рішення було прийняте ним і клубом", - зазначив Міро.

Вальверде очолив Барселону в травні 2017-го. Після 19 зіграних турів Барселона займає перше місце в чемпіонаті Іспанії, маючи в активі 40 очок.

Нагадаємо, Атлетіко здійснив камбек у матчі з Барселоною і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії.

Раніше, Реал святкував впевнену перемогу над Валенсією у першому півфіналі.