Стало відомо коли Вальверде залишить Барселону

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде покине каталонський клуб після закінчення сезону 2019/20.
Про це повідомляє іспанський журналіст Гонсало Міро.
"Вальверде завершить співпрацю з Барселоною у червні. Таке рішення було прийняте ним і клубом", - зазначив Міро.
Вальверде очолив Барселону в травні 2017-го. Після 19 зіграних турів Барселона займає перше місце в чемпіонаті Іспанії, маючи в активі 40 очок.
Нагадаємо, Атлетіко здійснив камбек у матчі з Барселоною і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії.
Раніше, Реал святкував впевнену перемогу над Валенсією у першому півфіналі.