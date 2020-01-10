Барселона провела переговори з Хаві

Хавбек може очолити Барселону

Керівництво Барселони в особі генерального директора Оскара Грау і спортивного директора Еріка Абідаля сьогодні в Досі зустрілися з легендою клубу, Хаві Ернандесом.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

39-річний іспанець, який зараз очолює Аль-Садд, розглядається в якості можливого нового головного тренера Барселони. На зустрічі Грау і Абідаля з Хаві обговорювалося саме питання його можливого призначення на посаду головного тренера Барселони.

Хаві виступав за Барселону в якості гравця з 1998 по 2015 роки. Він є вихованцем каталонського клубу.

Нагадаємо, Атлетіко здійснив камбек у матчі з Барселоною і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії.

Раніше, Реал святкував впевнену перемогу над Валенсією у першому півфіналі.