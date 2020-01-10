Гармаш дебютував за Різеспор у контрольному матчі

Українець вийшов з перших хвилин матчу

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник київського Динамо Денис Гармаш дебютував у складі турецького Різеспора, за який він буде грати до кінця сезону на правах оренди.

Про це повідомляє прес-служба турецького клубу.

У товариському матчі проти клубу Акхісар Беледієспор (1:1 після першого тайму) 29-річний футболіст вийшов з перших хвилин. Також в старті виявився ще один українець - Микола Морозюк.

HAZIRLIK MAÇI KADROMUZ pic.twitter.com/li3e4dwbAK — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 10, 2020

Нагадаємо, в першій частині сезону Гармаш провів 20 матчів у складі Динамо, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист.

Раніше, Гармаш провів перше тренування у Різерспорі.