Турецький клуб орендував Гармаша

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник київського Динамо Денис Гармаш продовжить кар'єру у турецькому клубі Різеспор.
Про це повідомляє турецький журналіст Ертан Сюзгун у Twitter.
29-річний українець буде виступати за турецький клуб до кінця сезону на правах оренди.
İSTİHBARAT - Çaykur Rizespor, transferde bombayı patlattı!— Ertan Süzgün (@ertansuzgun) 5 січня 2020 р.
Karadeniz temsilcisi Dinamo Kiev’in Milli oyuncusu Denys Garmash’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı!
🔥🔥🔥 pic.twitter.com/BVYgh1KwXR
На рахунку хавбека 1 гол і 2 асисти у 20 матчах поточного сезону.
Тransfermarkt вже вказав, що Різеспор орендував Гармаша, а угода розрахована до 30 червня 2020 року.
За Різеспор грає Микола Морозюк.
Нагадаємо, Дніпро-1 хоче орендувати Цітаішвілі.