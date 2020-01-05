Турецький клуб орендував Гармаша

Гармаш з Морозюком будуть одноклубниками

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник київського Динамо Денис Гармаш продовжить кар'єру у турецькому клубі Різеспор.

Про це повідомляє турецький журналіст Ертан Сюзгун у Twitter.

29-річний українець буде виступати за турецький клуб до кінця сезону на правах оренди.

İSTİHBARAT - Çaykur Rizespor, transferde bombayı patlattı!



Karadeniz temsilcisi Dinamo Kiev’in Milli oyuncusu Denys Garmash’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı!



🔥🔥🔥 pic.twitter.com/BVYgh1KwXR — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) 5 січня 2020 р.

На рахунку хавбека 1 гол і 2 асисти у 20 матчах поточного сезону.

Тransfermarkt вже вказав, що Різеспор орендував Гармаша, а угода розрахована до 30 червня 2020 року.

За Різеспор грає Микола Морозюк.

Нагадаємо, Дніпро-1 хоче орендувати Цітаішвілі.