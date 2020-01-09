Гармаш провів перше тренування у Різерспорі

Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Денис Гармаш провів перше тренування у турецькому Різеспорі.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Гравці Різеспор разом з Гармашем провели тренування напередодні матчу в місцевій Суперлізі проти Акхісара, в якій українець може дебютувати у новій команді.
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Його контракт розрахований до кінця сезону.
Після 17 турів Різерспор посідає 12-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.
Antalya Belek'te 5. Gün Sabah Antrenmanı pic.twitter.com/EolmgdVqNk— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 9, 2020
Нагадаємо, тренер Різерспора виступив ініціатором переходу Гармаша.