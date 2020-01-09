Гармаш провів перше тренування у Різерспорі

Денис Гармаш незабаром може дебютувати за свій новий клуб

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Денис Гармаш провів перше тренування у турецькому Різеспорі.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Гравці Різеспор разом з Гармашем провели тренування напередодні матчу в місцевій Суперлізі проти Акхісара, в якій українець може дебютувати у новій команді.

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Його контракт розрахований до кінця сезону.

Після 17 турів Різерспор посідає 12-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Antalya Belek'te 5. Gün Sabah Antrenmanı pic.twitter.com/EolmgdVqNk — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 9, 2020

Нагадаємо, тренер Різерспора виступив ініціатором переходу Гармаша.