 Лунін залишить Вальядолід, який знайшов заміну українцю | Футбол | Champion.com.ua
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Лунін залишить Вальядолід, який знайшов заміну українцю

Сьогодні 18:10 585 0
Каро замінить Луніна
Лунін залишить Вальядолід, який знайшов заміну українцю
#Каро, #Лунін

Джерело - football24.ua.

Вальядолід змирився з втратою Андрія Луніна, який хотів змінити клуб через відсутність ігрової практики.

Про це повідомляє Marca.

Пусела повернуть з Понферрадіни голкіпера Хосе Антоніо Каро, якого раніше віддали на правах оренди. Вальядодід вже повідомив про це представника Сегунди.

Клуб досі не оприлюднив список гравців на кубковий матч проти Марбельї, який пройде 11 січня о 22:00. Як зазначають іспанські ЗМІ, затримка пов'язана саме із вирішенням ситуації з Луніним. Все вказує на те, що воротар збірної України продовжить кар'єру в Сегунді. Наразі на нього претендують два клуби другого іспанського дивізіону – Альмерія (2 місце) та Ов'єдо (17 позиція).

Раніше повідомлялося, що Реал зв'язався з Вальядолідом з метою повернути Луніна з оренди.

Нагадаємо, Лунін відстояв "на нуль" у дебютному матчі за Вальядолід.

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