Реал хоче відкликати Луніна із оренди

Андрій Лунін може змінити команду

Голкіпер Вальядоліда Андрій Лунін незабаром може повернутися у Реал.

Про це повідомляє Marca.

Керівництво Реала вже зв'язалося з представниками Вальядоліда, щоб достроково повернути голкіпера з оренди. Мадридський клуб хоче віддати Луніна в оренду вдруге під час сезону.

Наразі юристи клубу шукають лазівки, щоб знайти можливість віддати українця в іншу команду на правах оренди. Справою займеться Федерація футболу Іспанії.

До "вершковим" вже зверталися кілька клубів, які зацікавлені в Луніна. Серед них є "Ов'єдо" і команди не з Іспанії.

Раніше, Лунін відстояв "на нуль" у дебютному матчі за Вальядолід.

Нагадаємо, Лунін може відправитися в оренду до клубу Сегунди.