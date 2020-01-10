Цітаішвілі вказав свою ціль у Динамо

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі хоче завоювати місце у стартовому складі.

Про це розповів сам гравець.

"Під час відпустки були різні чутки з приводу вашої подальшої кар’єри, чи може їх розвіяти? Так, чутки дійсно були. Я сам їх бачив в інтернеті, але вони жодним чином мене не стосуються. Моє завдання залишитися у Динамо - я кругом це кажу і завжди буду повторювати. Буду тут завойовувати місце в основному складі", - розповів Цітаішвілі.