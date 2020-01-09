Беніто приєднається до Динамо у Туреччині

Новачок київського Динамо Беніто через проблеми із документами приєднається до українського клубу на зборах у Туреччині.

Про це розповів сам гравець.

"Я підписав угоду з Динамо. Я просто чекаю, коли мій паспорт буде готовий, щоб я міг поїхати в Росію, а потім отримати українську візу. Після цього я пройду медогляд і приєднаюся до команди в Туреччині для підготовки до відновлення чемпіонату.

Я отримую багато повідомлень в соціальних мережах від фанатів Галатасарая. Складається враження, що вони зацікавлені в тому, щоб я перейшов в турецький чемпіонат. Деякі люди навіть надсилали мені фотографії та відео з Галатасарая, але я не знаю про це багато", - відзначив Беніто.