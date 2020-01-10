Астон Вілла - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті Олександра Зінченка зіграє на виїзді з Астон Віллою у 22 турі Англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 12 січня, на стадіоні Вілла Парк у Бірмінгемі.

Початок о 18:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч Астон Вілла - Манчестер Сіті наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

Підопічні Пепа Гварділи після 21 туру посідають 3 сходинку в турнірній таблиці, маючи 44 очка та на 1 пункт відстають від Лестера, який йде 2-м. У Астон Вілли 21 очко та 17 сходинка.

У 21 турі містяни вирвали перемогу в Евертона (2:1), а клуб із Бірмінгема виграв у Бернлі (1:2).