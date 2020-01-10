Сімеоне: Ми змогли переламати гру

Атлетіко зміг показати характер у півфіналі Суперкубка Іспанії проти Барселони.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Дієго Сімеоне.

"Для клубу важливо, щоб ми обіграли найкращу команду в світі по володінню і атаці. До 75-ї хвилини ми показували кігті, у нас була віра і бажання, що характеризує клуб. У нас було відчуття, що якщо ми зможемо зрівняти рахунок, то можемо і перемогти.

Ми змогли витримати 90 хвилин, тому що були сильні. Вихід Льоренте і зміна позиції Корреа надали нам сили, і в ці останні 14 хвилин ми бачили, що можемо переламати гру", - розповів Сімеоне.