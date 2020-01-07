Реал може перехопити у Барселони аргентинського нападника

Лаутаро Мартінес може покинути Інтер

Мадридський Реал планує придбати аргентинця Лаутаро Мартінеса, якого Барселона включила у літні трансфери.

Про це повідомляє Tutto Mercato.

Реал планує у липні активувати клаусулу нападника Інтера, яка складає 111 млн євро,

Відзначимо, що Мартінес за 2019 рік подорожчав на 50 млн євро. У поточному сезоні він провів 23 матчі за міланський клуб, забив 14 м'ячів та віддав 3 гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче підписати нападника Лейпцига.

Нагадаємо, Наполі програв Інтеру в 18 турі Серії А