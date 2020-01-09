Зінченко очолив список найдорожчих українських футболістів

Гравець МанСіті перевершив за вартістю інших українських гравців

Список українських футболістів за їх вартістю очолив гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко, якого оцінили в 30 мільйонів євро.

Про це повідомляє Transfermarkt.

За ним йде вінгер Динамо Віктор Циганков вартістю у 20 мільйонів. На третьому місці опинився гравець Вест Гема Андрій Ярмоленко - 15 мільйонів.

Півзахисника Аталанти Руслана Малиновського оцінили у 14 мільйонів, а нападник Гента Роман Яремчук подорожчав у два рази і замість 6,5 мільйона тепер коштує 12.

Вартість вінгера Шахтаря Євгена Коноплянки склала 6 мільйонів.

Раніше, Манчестер Сіті шукає гравця на позицію Зінченка.

Нагадаємо, Манчестер Сіті переміг Манчестер Юнайтед у Кубку ліги.