Зінченко очолив список найдорожчих українських футболістів

Джерело - iSport.ua.
Список українських футболістів за їх вартістю очолив гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко, якого оцінили в 30 мільйонів євро.
Про це повідомляє Transfermarkt.
За ним йде вінгер Динамо Віктор Циганков вартістю у 20 мільйонів. На третьому місці опинився гравець Вест Гема Андрій Ярмоленко - 15 мільйонів.
Півзахисника Аталанти Руслана Малиновського оцінили у 14 мільйонів, а нападник Гента Роман Яремчук подорожчав у два рази і замість 6,5 мільйона тепер коштує 12.
Вартість вінгера Шахтаря Євгена Коноплянки склала 6 мільйонів.
Раніше, Манчестер Сіті шукає гравця на позицію Зінченка.
Нагадаємо, Манчестер Сіті переміг Манчестер Юнайтед у Кубку ліги.