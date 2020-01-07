Манчестер Сіті переграв МЮ у півфіналі Кубка Англійської футбольної ліги

У першому матчі півфіналу турніру МанСіті здобув перевагу у два м'ячі

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі півфіналу Кубок Англійської футбольної ліги Манчестер Юнайтед програв Манчестер Сіті.

У першому таймі матчу МанСіті забив три голи у господарів, зробивши вагому заявку на перемогу у протистоянні. У другому таймі матчу МЮ один гол відіграв.

Матч-відповідь між цими командами відбудеться 29 січня. В іншому півфіналі 8 та 28 січня зіграють Лестер і Астон Вілла.

Кубок Англійської футбольної ліги

Півфінал

Перший матч, 7 січня

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 17 Сілва, 0:2 - 33 Марез, 0:3 - 39 Перейра (авт), 1:3 - 70 Рашфорд

Раніше, Манчестер Юнайтед готовий відпустити Янга.

Нагадаємо, Арсенал і Манчестер Юнайтед хочуть купити захисника Ювентуса.