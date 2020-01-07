Манчестер Сіті переграв МЮ у півфіналі Кубка Англійської футбольної ліги

Джерело - Чемпіон.
У першому матчі півфіналу Кубок Англійської футбольної ліги Манчестер Юнайтед програв Манчестер Сіті.
У першому таймі матчу МанСіті забив три голи у господарів, зробивши вагому заявку на перемогу у протистоянні. У другому таймі матчу МЮ один гол відіграв.
Матч-відповідь між цими командами відбудеться 29 січня. В іншому півфіналі 8 та 28 січня зіграють Лестер і Астон Вілла.
Кубок Англійської футбольної ліги
Півфінал
Перший матч, 7 січня
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті 1:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 17 Сілва, 0:2 - 33 Марез, 0:3 - 39 Перейра (авт), 1:3 - 70 Рашфорд
Раніше, Манчестер Юнайтед готовий відпустити Янга.
Нагадаємо, Арсенал і Манчестер Юнайтед хочуть купити захисника Ювентуса.