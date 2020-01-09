Кічак повернувся до Олімпіка

Донецький клуб підписав голкіпера

Джерело - ФК Олімпік.

Донецький Олімпік підписав контракт з голкіпером Артемом Кічаком.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

30-річний воротар став першим зимовим новачком команди.

Кічак раніше вже виступав за Олімпік в сезоні 2017/2018, і провів через команду 9 матчів.

Минулий сезон Кічак провів в угорському клубі МТК, відігравши за нього 25 матчів. Але влітку голкіпер покинув команду і з того часу перебував у пошуках нового місця роботи.

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