 Кічак повернувся до Олімпіка | Футбол | Champion.com.ua
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Кічак повернувся до Олімпіка

Сьогодні 18:10 124 0
Донецький клуб підписав голкіпера
Кічак повернувся до Олімпіка
#Олімпік, #Кічак

Джерело - ФК Олімпік.

Донецький Олімпік підписав контракт з голкіпером Артемом Кічаком.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

30-річний воротар став першим зимовим новачком команди.

Кічак раніше вже виступав за Олімпік в сезоні 2017/2018, і провів через команду 9 матчів.

Минулий сезон Кічак провів в угорському клубі МТК, відігравши за нього 25 матчів. Але влітку голкіпер покинув команду і з того часу перебував у пошуках нового місця роботи.

Нагадаємо, Динамо відмовилось продавати Гонсалеса в Олімпію.

Також, Динамо продовжує шукати новий клуб для Кадара.

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