Кічак повернувся до Олімпіка

Джерело - ФК Олімпік.
Донецький Олімпік підписав контракт з голкіпером Артемом Кічаком.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
30-річний воротар став першим зимовим новачком команди.
Кічак раніше вже виступав за Олімпік в сезоні 2017/2018, і провів через команду 9 матчів.
Минулий сезон Кічак провів в угорському клубі МТК, відігравши за нього 25 матчів. Але влітку голкіпер покинув команду і з того часу перебував у пошуках нового місця роботи.
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