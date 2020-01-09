Вальядолід заблокував трансфер Луніна

Андрій Лунін залишиться у Вальядоліді

Вальядолід виступив проти оренди українця Андрія Луніна в Ов'єдо, який виступає у другому іспанському дивізіоні.

Про це повідомляє AS.

"Ми розраховуємо на Луніна. Він дуже кваліфікований голкіпер, але йому потрібно зачекати, тому що у нас є Масіп. Якщо у команду приходить новий гравець, це не означає, що йому відведена роль основного. Він повинен поважати власних партнерів. Лунін – найкращий запасний воротар світу", - розповів спортивний директор клубу Мігель Анхель Гомес.

У цьому сезоні Андрій зіграв лише 1 матч за Вальядолід.

Раніше повідомлялося, що Реал зв'язався з Вальядолідом з метою повернути Луніна з оренди.

Нагадаємо, Лунін відстояв "на нуль" у дебютному матчі за Вальядолід.