Клуб Бекхема хоче підписати зірку Реала

Джерело - football24.ua.
Інтер Маямі хоче запросити у свій клуб Гарета Бейла.
Про це повідомляє El Confidencial.
Валлієць має постійні проблеми у стосунках із Зіданом. Якщо вінгер мадридського клубу таки наважиться покинути Сантьяго Бернабеу, то Бекхем готовий зробити його окрасою свого американського проекту.
Інтер Маямі розпочне свої офіційні виступи 2-го березня матчем проти ФК Лос-Анджелес.
Реал впевнено переміг Валенсію і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії.
Нагадаємо, Тоттенгем запропонував Реалу обмін.