Клуб Бекхема хоче підписати зірку Реала

Гарет Бейл може покинути Реал

Інтер Маямі хоче запросити у свій клуб Гарета Бейла.

Про це повідомляє El Confidencial.

Валлієць має постійні проблеми у стосунках із Зіданом. Якщо вінгер мадридського клубу таки наважиться покинути Сантьяго Бернабеу, то Бекхем готовий зробити його окрасою свого американського проекту.

Інтер Маямі розпочне свої офіційні виступи 2-го березня матчем проти ФК Лос-Анджелес.

Реал впевнено переміг Валенсію і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії.

Нагадаємо, Тоттенгем запропонував Реалу обмін.