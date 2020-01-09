Динамо цікавиться екс-гравцем Зорі

Джерело - sport.ua.
Атакувальний півзахисник Левські Пауліньйо входить у сферу інтересів київського Динамо.
Про це повідомляє Gong.bg.
Відзначається, що за 26-річного бразильця, відомого в УПЛ за виступами у складі Зорі, киянам доведеться чимало заплатити, оскільки Левські не хочуть продавати одного з лідерів команди,
Контракт гравця розрахований до кінця наступного року.
У нинішньому розіграші чемпіонату Болгарії на рахунку Пауліньйо 20 матчів і 7 голів.
Нагадаємо, Динамо відмовилось продавати Гонсалеса в Олімпію.
Також, Динамо продовжує шукати новий клуб для Кадара.