Динамо цікавиться екс-гравцем Зорі

Пауліньйо може повернутися в УПЛ

Атакувальний півзахисник Левські Пауліньйо входить у сферу інтересів київського Динамо.

Про це повідомляє Gong.bg.

Відзначається, що за 26-річного бразильця, відомого в УПЛ за виступами у складі Зорі, киянам доведеться чимало заплатити, оскільки Левські не хочуть продавати одного з лідерів команди,

Контракт гравця розрахований до кінця наступного року.

У нинішньому розіграші чемпіонату Болгарії на рахунку Пауліньйо 20 матчів і 7 голів.

Нагадаємо, Динамо відмовилось продавати Гонсалеса в Олімпію.

Також, Динамо продовжує шукати новий клуб для Кадара.