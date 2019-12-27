Тоттенгем запропонував Реалу обмін

Лондонський Тоттенгем готовий попрощатися з півзахисником Крістіаном Еріксеном, обмінявши його на зірку мадридського Реала з доплатою.

Тоттенгем прагне повернути до Лондона Гарета Бейла.

Про це стверджує Eldesmarque.

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Заради трансферу валлійця Тоттенгем відпустить данського хавбека Крістіана Еріксена, а також заплатить мадридцям 30 млн євро. Керманич лондонців Жозе Моурінью нібито вже контактував із Бейлом. Обмін може відбутися вже в січні, оскільки контракт Еріксена з Тоттенгемом діє лише до літа.

У нинішньому сезоні обидва виконавці не є основними в своїх командах. Так, в активі Крістіана Еріксена 15 матчів (1 гол) в АПЛ, а Гарет Бейл провів 12 матчів у Ла-Лізі (2 м'ячі).