Генріх Мхітарян вибув на невідомий термін

Півзахисник Арсенала Генріх Мхітарян, який виступає за Рому на правах оренди, отримав травму стегна.

Про це повідомляє Calciomercato.

Гравець не зможе зіграти у наступному матчі з Ювентусом, який відбудеться 12 січня. Терміни відновлення футболіста не повідомляються.

Хавбек отримав травму 5 січня в матчі 18-го туру Серії А з Торіно.

У цьому сезоні Мхітарян зіграв через пошкодження лише 9 матчів в Серії А.

Нагадаємо, Рома продовжила контракт з основним захисником.

Раніше, Рома хотіла підписати Яремчука.