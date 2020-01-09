Джерело - ua.tribuna.com.
Півзахисник Арсенала Генріх Мхітарян, який виступає за Рому на правах оренди, отримав травму стегна.
Про це повідомляє Calciomercato.
Гравець не зможе зіграти у наступному матчі з Ювентусом, який відбудеться 12 січня. Терміни відновлення футболіста не повідомляються.
Хавбек отримав травму 5 січня в матчі 18-го туру Серії А з Торіно.
У цьому сезоні Мхітарян зіграв через пошкодження лише 9 матчів в Серії А.
Нагадаємо, Рома продовжила контракт з основним захисником.
Раніше, Рома хотіла підписати Яремчука.