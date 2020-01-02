Джерело - Вацко Live.
Гент відмовився продавати нападника Романа Яремчука у Рому.
Про це розповів сам український нападник.
"Зараз я підписав новий контракт з Гентом. Вони мені самі сказали, що хочуть мене продати, але давай зараз підпишемо новий контракт. Пообіцяли, що продадуть мене. Клаусула в контракті не прописана. Але вони мене відпустять, впевнений на 200%.
Влітку мене не відпустили, але вони бачили, що мені ще зарано йти. Були офіційні пропозиції з усіма паперами від Роми і Бешикташа. З Галатасараєм були просто розмови. Бешикташ хотів оренду з правом викупу.
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Рома зробила офіційний запит на переговори, спортивний директор загнув суму божевільну - 20 млн. Відразу було без шансів. Вони відмовилися. Я таких грошей не стою - я залежний від команди футболіст. Я не як Ярмола, Циганков, Коноп, які беруть на себе гру", - відзначив Яремчук.
Нагадаємо, трансферна вартість Яремчука зросла вдвічі.