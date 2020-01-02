Гент відмовився продавати нападника Романа Яремчука у Рому.

Про це розповів сам український нападник.

"Зараз я підписав новий контракт з Гентом. Вони мені самі сказали, що хочуть мене продати, але давай зараз підпишемо новий контракт. Пообіцяли, що продадуть мене. Клаусула в контракті не прописана. Але вони мене відпустять, впевнений на 200%.

Влітку мене не відпустили, але вони бачили, що мені ще зарано йти. Були офіційні пропозиції з усіма паперами від Роми і Бешикташа. З Галатасараєм були просто розмови. Бешикташ хотів оренду з правом викупу.