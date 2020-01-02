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Рома хотіла підписати Яремчука

Сьогодні 12:32 818 0
Роман Яремчук влітку міг покинути Гент
Рома хотіла підписати Яремчука
#Яремчук

Джерело - Вацко Live.

Гент відмовився продавати нападника Романа Яремчука у Рому.

Про це розповів сам український нападник.

"Зараз я підписав новий контракт з Гентом. Вони мені самі сказали, що хочуть мене продати, але давай зараз підпишемо новий контракт. Пообіцяли, що продадуть мене. Клаусула в контракті не прописана. Але вони мене відпустять, впевнений на 200%.

Влітку мене не відпустили, але вони бачили, що мені ще зарано йти. Були офіційні пропозиції з усіма паперами від Роми і Бешикташа. З Галатасараєм були просто розмови. Бешикташ хотів оренду з правом викупу.

Актуально: Яремчук: Якби Зеніт запропонував 5 млн євро в рік, при сьогоднішній ситуації не поїхав би

Рома зробила офіційний запит на переговори, спортивний директор загнув суму божевільну - 20 млн. Відразу було без шансів. Вони відмовилися. Я таких грошей не стою - я залежний від команди футболіст. Я не як Ярмола, Циганков, Коноп, які беруть на себе гру", - відзначив Яремчук.

Нагадаємо, трансферна вартість Яремчука зросла вдвічі.

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