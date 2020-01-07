Рома продовжила контракт з основним захисником

Коларов підписав контракт до літа 2021 року

Італійська Рома продовжила контракт з Александаром Коларовим.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Тепер серб пробуде в команді до літа 2021 року. За час виступу в складі вовків (а зараз йде вже третій сезон), він провів 113 матчів і забив 17 голів.

"Я вдячний клубу за новий контракт, це велика честь. Моя мета - продовжувати вдосконалюватися, а також допомогти клубу виконати поставлені цілі", - сказав Коларов.

Раніше, Фонсека спростував трансфер Калинича.

Нагадаємо, Рома хотіла підписати Яремчука.