Цуріков: Хотів перейти у Дніпро-1

Джерело - scdnipro1.com.ua.
Захисник Дніпро-1 Андрій Цуріков назвав причини переходу у дніпровський клуб.
Про це розповів сам гравець.
"До Яблонця влітку ти переходив також з великими сподіваннями. Що трапилося? Через травму ти так і не зіграв у Чехії… Дійсно, у підсумку я так і не дебютував у цій команді. Але вже і не шкодую про це.
Як тільки дізнався про зацікавленість Дніпра-1, одразу для себе вирішив: якщо буде можливість, хотілося б перейти. Можливо, ця травма і була мені надана, аби піти звідти до тієї команди, де я хочу по-справжньому грати. Тому, як кажуть, все на краще", - розповів Цуріков.
Раніше, СК Дніпро-1 підписав екс-гравця Динамо.
Також, захисник Шерифа може перебратися до Олександрії.