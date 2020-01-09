Цуріков: Хотів перейти у Дніпро-1

Захисник Дніпро-1 Андрій Цуріков назвав причини переходу у дніпровський клуб.

Про це розповів сам гравець.

"До Яблонця влітку ти переходив також з великими сподіваннями. Що трапилося? Через травму ти так і не зіграв у Чехії… Дійсно, у підсумку я так і не дебютував у цій команді. Але вже і не шкодую про це.

Як тільки дізнався про зацікавленість Дніпра-1, одразу для себе вирішив: якщо буде можливість, хотілося б перейти. Можливо, ця травма і була мені надана, аби піти звідти до тієї команди, де я хочу по-справжньому грати. Тому, як кажуть, все на краще", - розповів Цуріков.