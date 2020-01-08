Лестер зіграв внічию з Астон Віллою у півфіналі Кубка Англійської футбольної ліги

Джерело - Чемпіон.
У першому матчі півфіналу Кубка Англійської футбольної ліги Лестер вдома приймав Астон Віллу.
Гільбер у першому таймі вивів вперед Астон Віллу. На 75-ій хвилині матчу Іхеаначо зрівняв рахунок.
Матч-відповідь між цими командами відбудеться 28 січня.
В іншому півфіналі вчора у першому матчі Манчестер Сіті переміг Манчестер Юнайтед. Матч-відповідь між цими командами буде зіграний 29 січня.
Кубок Англійської футбольної ліги
Півфінал
Перший матч, 8 січня
Лестер - Астон Вілла 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 28 Гільбер, 1:1 - 75 Іхеаначо
Раніше, Анчелотті хоче продати лідера Евертона.