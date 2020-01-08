Анчелотті хоче продати лідера Евертона

Фахівцю не сподобалося, як Сігурдссон діяв в матчі проти Ліверпуля

Капітан Евертона Гільфі Сігурдссон може змінити клубну прописку у найближчий час.

Про це повідомляє The Sun.

Футболістом незадоволений новий тренер ірисок Карло Анчелотті. Спеціаліст особисто сказав Сігурдссону, що більше не розраховує на нього в цьому сезоні.

Відзначається, що Анчелотті не сподобалося, як ісландець грав у матчі Кубка Англії проти Ліверпуля (0:1).

Нагадаємо, в поточному сезоні Сігурдссон провів за ірисок 20 матчів, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу.