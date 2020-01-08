Тоттенгем хоче орендувати нападника Мілана

Пйонтек може перебратися до АПЛ

Тоттенгем вступив в боротьбу з Астон Віллою, Ньюкаслом, Вест Гемом і Баєром за форварда Мілана Кшиштофа Пйонтека.

Про це повідомляє The Gurdian.

Інтерес Тоттенгема до поляка пов'язаний з травмою основного форварда Гаррі Кейна, який повернеться в гру не раніше березня.

Проблемою є те, що Мілан хоче отримати за Пйонтека 30 млн євро, а Тоттенгем хоче тільки орендувати гравця до кінця сезону.

У нинішньому сезоні Пйонтек провів за Мілан 18 матчів у Серії А, в яких забив 4 голи (3 з них - з пенальті).

Нагадаємо, зірка Барселони може перебратись у скромний французький клуб.