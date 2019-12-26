Зірка Барселони може перебратись у скромний французький клуб

Джерело - espreso.tv.
Півзахисник іспанської Барселони Усман Дембеле може перебратись в оренду у французький Ренн.
Про це повідомляє AS.
Півзахисник іспанської Барселони Усман Дембеле може найближчим часом покинути клуб. Каталонці не задоволені грою і травматичністю хавбека й готові відправити француза в оренду.
Головним претендентом на футболіста є Ренн, за який Дембеле колись грав. Вони знову хочуть оформити оренду на 6 місяців, щоб розв'язувати свої проблеми у чемпіонаті.
Раніше, Барселона хоче підписати таланта ПСЖ.
Нагадаємо, Барселона знищила Алавес.