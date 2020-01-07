Пйонтек може приєднатись до Ярмоленка у Вест Гемі

Джерело - football24.ua.
Вест Гем зацікавлений у послугах нападника Мілана Кшиштофа Пйонтека.
Про це повідомляє Sportmediaset.
Сам поляк не проти покинути Мілан, оскільки вважає, що з приходом Златана Ібрагімовича він втратить постійне місце у стартовому складі. Россонері можуть відпустити свого форварда, якщо лондонці запропонують не менше 32 млн євро.
Нагадаємо, Мілан придбав Кшиштофа у січні 2019-го, заплативши Дженоа 38 млн євро. В поточному сезоні Серії А Пйонтек провів 18 матчів, в яких забив лише 4 голи.
Раніше, Барселона хоче залишити Відаля.
Нагадаємо, зірка Барселони може перебратись у скромний французький клуб.