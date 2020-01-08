Екс-нападник Динамо може перейти у Бешикташ

Теодорчик може продовжити кар'єру у Туреччині

Бешикташ зацікавлений у підписанні форварда Удінезе Лукаша Теодорчика.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Перехід поляка може бути оформлений вже у найближчі дні.

28-річний Теодорчик виступає за Удінезе із серпня 2018 року. У нинішньому сезоні на його рахунку тільки 5 матчів і один гол у Серії А. За Динамо він з 2014 до 2016 року забив 16 голів в 42 іграх.

Бешикташ йде п'ятим в чемпіонаті Туреччини, відстаючи від лідера Сівасспора на сім очок.

Нагадаємо, Динамо відмовилось продавати Гонсалеса в Олімпію.

Також, Динамо продовжує шукати новий клуб для Кадара.