Аякс хоче орендувати Де Лігта

Захисник може повернутися у рідний клуб

Аякс хоче орендувати до кінця нинішнього сезону захисника Ювентуса Маттейса Де Лігта.

Про це повідомляє Vtbl.

Де Лігт перейшов в Ювентус влітку 2019 роки за 75 млн євро саме з Аякса, проте в першій половині сезону виступав вкрай невдало і втратив місце в основі.

Сам Де Лігт не проти повернення в Аякс, тому що йому необхідна ігрова практика напередодні Євро-2020.

В останніх трьох турах Серії А Де Лігт жодного разу не вийшов в основі і лише одного разу вийшов на заміну.

Раніше, Ювентус близький до підписання Чонга.

Нагадаємо, Арсенал і Манчестер Юнайтед хочуть купити захисника Ювентуса.