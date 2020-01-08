Аякс хоче орендувати Де Лігта

Джерело - sport.ua.
Аякс хоче орендувати до кінця нинішнього сезону захисника Ювентуса Маттейса Де Лігта.
Про це повідомляє Vtbl.
Де Лігт перейшов в Ювентус влітку 2019 роки за 75 млн євро саме з Аякса, проте в першій половині сезону виступав вкрай невдало і втратив місце в основі.
Сам Де Лігт не проти повернення в Аякс, тому що йому необхідна ігрова практика напередодні Євро-2020.
В останніх трьох турах Серії А Де Лігт жодного разу не вийшов в основі і лише одного разу вийшов на заміну.
Раніше, Ювентус близький до підписання Чонга.
Нагадаємо, Арсенал і Манчестер Юнайтед хочуть купити захисника Ювентуса.