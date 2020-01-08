Ювентус близький до підписання Чонга

Джерело - football.ua.
Вінгер Манчестера Юнайтеда Тахіт Чонг незабаром може стати гравцем чемпіонів Італії.
Про це повідомляє IlBianconero.
Чонг має намір покинути Олд Траффорд у пошуках ігрової практики і угода з Ювентусом знаходиться на просунутій стадії.
Нідерландський футболіст має діючий контракт з МЮ до літа цього року. Керівництво старої синьйори пропонує гравцеві контракт із заробітною платою в 30 тисяч фунтів на тиждень.
20-річний гравець тільки двічі виходив на поле в Прем'єр-лізі в цьому сезоні, також кілька разів грав в Лізі Європи і Кубку Англії.
Раніше, Мертенс відмовився переходити у Боруссію.
Нагадаємо, Арсенал і Манчестер Юнайтед хочуть купити захисника Ювентуса.