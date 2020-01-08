Ювентус близький до підписання Чонга

Чонг може перебратися до Серії А

Вінгер Манчестера Юнайтеда Тахіт Чонг незабаром може стати гравцем чемпіонів Італії.

Про це повідомляє IlBianconero.

Чонг має намір покинути Олд Траффорд у пошуках ігрової практики і угода з Ювентусом знаходиться на просунутій стадії.

Нідерландський футболіст має діючий контракт з МЮ до літа цього року. Керівництво старої синьйори пропонує гравцеві контракт із заробітною платою в 30 тисяч фунтів на тиждень.

20-річний гравець тільки двічі виходив на поле в Прем'єр-лізі в цьому сезоні, також кілька разів грав в Лізі Європи і Кубку Англії.

Раніше, Мертенс відмовився переходити у Боруссію.

Нагадаємо, Арсенал і Манчестер Юнайтед хочуть купити захисника Ювентуса.