Арсенал і Манчестер Юнайтед хочуть купити захисника Ювентуса

Демірал незабаром може опинитися в Англії

Манчестер Юнайтед і Арсенал готові поборотися за захисника Ювентуса Меріха Демірала.

Про це повідомляє Sports Mole

21-річний турецький футболіст готовий покинути Турин у січні, оскільки в цьому сезоні зіграв за клуб лише один матч в чемпіонаті Італії.

Також на Демірала претендує Мілан. Але Ювентус не готовий відпускати гравця в оренду, а розраховує виручити за нього як мінімум 40 млн євро.

Нагадаємо, Наполі сенсаційно поступився Болоньї.

Раніше Сассуоло відібрало очки в Ювентуса.