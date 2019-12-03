Арсенал і Манчестер Юнайтед хочуть купити захисника Ювентуса

Джерело - sport.ua.
Манчестер Юнайтед і Арсенал готові поборотися за захисника Ювентуса Меріха Демірала.
Про це повідомляє Sports Mole
21-річний турецький футболіст готовий покинути Турин у січні, оскільки в цьому сезоні зіграв за клуб лише один матч в чемпіонаті Італії.
Також на Демірала претендує Мілан. Але Ювентус не готовий відпускати гравця в оренду, а розраховує виручити за нього як мінімум 40 млн євро.
Нагадаємо, Наполі сенсаційно поступився Болоньї.
Раніше Сассуоло відібрало очки в Ювентуса.