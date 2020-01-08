Кадар: Чутки про Фегервар - цілковита брехня

Захисник київського Динамо Тамаша Кадар не вів переговори з угорським Фегерваром Віді.

Про це футболіст заявив в інтерв'ю NB1.

"Чи справді вів переговори з Віді? Це цілковита брехня! Минулого разу я розмовляв з Золтаном Ковачем, спортивним директором Віді в минулому році, тому що у них був тренувальний збір у Марбельї, як і у нас. У мене з ним гарні відносини, ми разом працювали в Діошдьйорі, але з моменту нашої останньої зустрічі ми навіть не обмінювалися повідомленнями.

Я не знаю, чи говорив мій менеджер з Ковачем або з ким-небудь з лідерів Віді, але якщо було щось, то це, звісно, не в моїх інтересах. Це неправда, що я був у Фегерварі, я не проходив там медичне обстеження і не буду його відвідувати", - зазначив Кадар.