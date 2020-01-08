Мілан спробує підписати захисника Челсі

Крістенсен може перебратися до Серії А

Захисник Челсі Андреас Крістенсен може переїхати до Італії.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

23-річним данцем цікавиться Мілан, який не зміг домовитися з Барселоною про підписання Жана-Клера Тодібо. Переговори з каталонцями велися кілька тижнів, однак домовленості так і не було досягнуто.

Тепер же Мілан зосередився на придбанні Крістенсена, який у Челсі в цьому сезоні має не так багато ігрової практики. Він провів лише вісім матчів у чемпіонаті Англії. Альтернативою Крістенсену є Сімон Кьяєр з Севільї, який грає в нинішньому сезоні на правах оренди за Аталанту.

Нагадаємо, гравець Мілана узгодив контракт із Фенербахче.

Також, Пйонтек може приєднатись до Ярмоленка у Вест Гемі.