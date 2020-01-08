Мілан спробує підписати захисника Челсі

Джерело - ua-football.com.
Захисник Челсі Андреас Крістенсен може переїхати до Італії.
Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
23-річним данцем цікавиться Мілан, який не зміг домовитися з Барселоною про підписання Жана-Клера Тодібо. Переговори з каталонцями велися кілька тижнів, однак домовленості так і не було досягнуто.
Тепер же Мілан зосередився на придбанні Крістенсена, який у Челсі в цьому сезоні має не так багато ігрової практики. Він провів лише вісім матчів у чемпіонаті Англії. Альтернативою Крістенсену є Сімон Кьяєр з Севільї, який грає в нинішньому сезоні на правах оренди за Аталанту.
Нагадаємо, гравець Мілана узгодив контракт із Фенербахче.
Також, Пйонтек може приєднатись до Ярмоленка у Вест Гемі.